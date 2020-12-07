Москва, , 11:03 — REGNUM Свои поздравления постоянному составу, слушателям, курсантам, выпускникам и ветеранам Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в связи с 200-летием данного учреждения направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 7 декабря обнародован на сайте Кремля.

«В богатой истории академии немало ярких, героических страниц. За годы своей деятельности она внесла огромный вклад в развитие науки, высшего военного и технического образования в России. Взрастила не одно поколение талантливых выпускников, которых во все времена отличали профессионализм, верность Присяге и ратному долгу, стойкость и мужество», — говорится в поздравлении.

Также президент РФ указал, что в первую очередь воспитанники данной военной академии стали основой офицерского корпуса стратегических ядерных сил России, их служба способствовала делу установления ракетно-ядерного паритета, обеспечила обороноспособность и национальную безопасность РФ, а также во многом способствовала в вопросах совершенствования вооружения и военной техники, освоения космоса.

«Важно, что нынешний коллектив бережно хранит и развивает уникальное научное, творческое, ратное наследие своих предшественников. Сегодня Военная академия РВСН имени Петра Великого по праву считается крупным, авторитетным образовательным и научным центром, где широко используются передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики, проводится серьезная исследовательская работа», — уточнил глава Российского государства.

Отметим, военная академия РВСН имени Петра Великого ведет историю от офицерских классов Артиллерийского училища, которое было открыто в Санкт-Петербурге по указу великого князя Михаила Романова 7 декабря 1820 года.