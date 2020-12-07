Новосибирск, , 10:57 — REGNUM В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с передачей участков в Советском районе. Уточнение по информации опубликовал телеграм — канал городской администрации «Мэр_и_я».

Напомним, что 155 земельных участков Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) переданы администрация Советского района Новосибирска.

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«Готовность муниципалитета принять участки была изложена в обращении мэрии города Новосибирска в адрес территориального управления Росимущества в Новосибирской области. Однако на сегодняшний день нет официального подтверждения о положительном решении данного вопроса. Поэтому информация СМИ о передаче 155 земельных участков администрации Советского района некорректна. В то же время муниципалитет действительно занимается подготовкой необходимых документов, с целью ускорить процесс передачи земли и оперативно приступить обслуживанию территорий, как только решение будет принято», — пояснили в мэрии.

Уточняется, что по вопросу о передаче в ведение муниципалитета земельных участков в новосибирском Академгородке, которые раньше принадлежали Сибирскому отделению РАН, свою заинтересованность выразили в Министерстве науки и высшего образования РФ и в СО РАН.