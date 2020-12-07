Дамаск, , 10:41 — REGNUM Возвращение граждан Таджикистана из Сирии обсудил таджикистанский посол в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода и сирийский министр иностранных дел Мухаммад Халид Рахмун, сообщили 7 декабря в пресс-службе МИД Таджикистана.

Стороны обсудили репатриацию таджикистанских граждан из лагеря Аль-Хол. Зубайдзода также встретился с руководителем международного комитета Красного креста в Сирии Филиппом Споерри.

Отметим, возвращение граждан Таджикистана из Сирии обсуждается с 2019 года. По данным таджикистанского министерства иностранных дел, около 600 человек находятся в лагерях оппозиционных групп.

Напомним, 27 июля министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что среди граждан республики, остающихся в Сирии, находится 286 женщин и детей.