Киншаса, , 10:39 — REGNUM Представители Африканского союза призвали лидеров Демократической Республики Конго сохранить «мир и стабильность» на фоне углубления кризиса в правящей коалиции страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По словам журналистов, напряженность нарастает между действующим президентом страны Феликсом Чисекеди и его могущественным предшественником Жозефом Кабилой.

Встревоженный ростом напряженности в стране, охваченной также военным конфликтом, глава Комиссии АС Мусса Факи Махамат призвал к миру после переговоров с Чисекеди и Кабилой в Киншасе на этой неделе.

Он призвал всех «политических игроков решительно и искренне работать во имя национального согласия и сохранения мира и стабильности».

Чисекеди сменил Кабилу в январе 2019 года, в ходе первого мирного перехода власти в ДРК после обретения страной независимости от Бельгии в 1960 году.

Однако его возможности для осуществления назревших реформ были ограничены необходимостью создать коалицию с «Общим фронтом за Конго» (FCC) Кабилы, который имеет подавляющее большинство в парламенте.

В субботу, 5 декабря, около 100 законодателей и сторонников Чисекеди попытались подать петицию с требованием отставки выступающего за Кабилу спикера нижней палаты парламента, но не смогли этого сделать, поскольку «все офисы были закрыты», сказал депутат Леон Мубикайи.

По его словам, петицию подписали более 250 депутатов парламента.

Кабила правил ДРК в течение 18 лет, пока не ушел в отставку после долгих отложенных выборов в декабре 2018 года.

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