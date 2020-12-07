Махачкала, , 10:30 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов внес в Народное собрание (парламент) региона предложение по кандидатуре врио председателя правительства субъекта РФ Абдулпатаха Амирханова для получения согласия на его назначение премьер-министром республики. Об этом сообщается 7 декабря на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.

Согласно статье 85 Конституции Дагестана, региональный парламент рассматривает представленную кандидатуру председателя правительства республики в течение семи дней со дня внесения предложения о кандидатуре.

Напомним, 24 ноября Сергей Меликов отправил правительство Дагестана в отставку, поручив его составу исполнять свои функции до формирования нового состава исполнительного органа. На первого вице-премьера республики Абдулпатаха Амирханова возложено временное исполнение обязанностей председателя правительства.

Абдулпатах Амирханов родился в мае 1962 года в Хунзахском районе Дагестана. За последние 12 лет он был первым замминистра инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана, замминистра промышленности, транспорта и энергетики республики, начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа, помощником главы города Дербента, а также руководителем управления Росимущества в Дагестане.

Читайте также: Кандидатуру нового врио премьера Дагестана мог лоббировать сенатор Керимов