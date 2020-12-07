Москва, , 10:30 — REGNUM В настоящее время Перу ведет переговоры с властями РФ о возможности приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V», однако пока решение о покупке данного препарата в Лиме ещё не принято. Об этом 7 декабря сообщил посол Перу в России Хуан дель Кампо.

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"Да, ведутся переговоры. Но чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу», — приводит его слова РИА Новости.

В тоже время перуанский дипломат подчеркнул, что в санитарные власти страны пока ещё не одобрили к использованию препарат «Спутник V», и хотя процесс в решении данного вопроса идет, «пока нет ничего конкретного».

«Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет», — отметил Хуан дель Кампо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Перу выявлено в общей сложности свыше 972 тыс. подтверждённых носителей коронавирусной инфекции.