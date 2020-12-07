Ташкент, , 10:21 — REGNUM Период нормализации отношений между странами Туркестана подходит к концу. Об этом написал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев на своей странице в Facebook.

«Конфетно-букетный период в отношениях между странами региона, начавшийся четыре года назад — заканчивается», — считает эксперт. Одним из признаков этого является замедлившийся процесс согласования границ между Узбекистаном и Киргизией, отметил политолог.

Он также призвал политиков не зацикливаться на региональных проблемах, а осмысливать события во всем мире. В качестве показательного примера Эргашев привел ситуацию со строительством плотины на Голубом Ниле в Эфиопии.

Аналитик провел параллель между строительством плотины в Эфиопии и Таджикистане. Он считает, что политические события в африканской стране показательны для стран Туркестана.

В частности, плотина на Голубом Ниле сократит сток воды в Нил, что скажется на сельском хозяйстве Судана и Египта. Ранее правительство Эфиопии обещало заполнять водохранилище восемь лет, чтобы минимизировать риски для соседних стран.

Строительство гидросооружения близится к концу и Эфиопия начала отказываться от своих прежних обещаний, отметил Эргашев. Он считает, что активизация национального фронта освобождения Тыграя и возобновление войны связано с поддержкой Египта и Судана.

Эксперт напомнил, что в Таджикистане строится Рогунская ГЭС. Власти республики устно обещали обеспечить наполнение плотины в течение 7−8 лет. Это стало одним из условий нормализации отношений с Узбекистаном четыре года назад, напомнил Эргашев.

«Суровые реалии межгосударственных отношений, со всеми их проблемными точками и нерешенными вопросами, холодным ветром сдувают лепестки букетов», — написал эксперт.

Читайте также: В ООН призвали руководство Эфиопии предоставить доступ к региону Тыграй