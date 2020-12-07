Сараево, , 10:17 — REGNUM Депутатом в парламент округа Брчко (область в Боснии и Герцеговине с особым статусом и внешним управлением) был избран кандидат от партии «Народ и справедливость» Абдулах Ильязович.

Помимо того, что он стал самым молодым депутатом в парламенте округа, избирателей не смутило его прошлое, связанное с торговлей наркотиками. Его он и не пытался отрицать, а захотел превратить в свое преимущество.

Когда в соцсетях обнародовали информацию, что он был осужден за торговлю наркотиками, он поблагодарил за рекламу и ответил следующее:

«Я знаю, что оступился, и мне некуда от этого бежать. Я считаю, что могу показать, как человек в окружении нужных людей может сделать то, что было немыслимо для него три года назад. Просто чтобы вы знали, для меня грамм всегда был граммом. Честность прежде всего», — написал Ильязович, сообщает klix.ba.

В итоге Ильязович получил 31,86% голосов на своем участке и прошел в парламент округа.