Москва, , 10:23 — REGNUM Американские бомбардировщики приближались к западным границам России более десяти раз в 2020 году. Об этом командующий Балтийским флотом ВМФ РФ адмирал Александр Носатов сообщил в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что в текущем году в зоне ответственности Балтийского флота зафиксировали свыше 1 тыс. разведывательных самолето-вылетов поблизости от госграницы РФ.

«Более десяти раз к нашим границам приближались американские стратегические бомбардировщики. В прошлом году, для сравнения, были отмечены всего два таких случая», — уточнил Носатов.

В 2020 году, добавил он, стратегические бомбардировщики впервые летали группами.

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