Москва, , 10:15 — REGNUM Многосторонний подход в отношении РФ, который пообещал демократ Джо Байден в случае своего прихода к власти, будет заключаться в том, что будущий президент США попытается комбинировать переговоры и санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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"Имеется в виду, что он будет пытаться комбинировать санкции с переговорами. Переговорами о том, что РФ должна сделать, чтобы США смягчили санкции. Не знаю как с Ираном, но с Россией эти переговоры выглядят достаточно перспективно, — сказал Кагарлицкий. — В России есть куча политиков и сил, которые мечтают о том, что начать переговоры об условиях снятия санкций. Но этих переговоров нет. Проблема еще и в том, что от России требуют иногда того, чего она не может сделать в силу политических причин, но и в том, что требуют всего и сразу. А российское начальство нуждается в этапах».

А для этого, как подчеркнул Кагарлицкий, нужны переговоры о том, как будут восстанавливаться отношения и какие уступки можно сделать, чтобы ослабить санкционное давление.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что в тот день, когда будет проводиться инаугурация кандидата в президенты США от Демпартии Джозефа Байдена, действующий президент страны Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете.

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