Джакарта, , 10:12 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан продлил коронавирусные ограничения в столице Индонезии до 21 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы решили продлить период ограничений до 21 декабря 2020 года», — заявил губернатор Джакарты, который ушел в изоляцию после подтверждения у него коронавируса.

Губернатор заявил, что будет и дальше прилагать усилия для борьбы с коронавирусом в столице Индонезии. Аниес Басведан также призвал все слои общества быть более дисциплинированными в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию 6 декабря 2020 года.

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