Кривой Рог, Украина, , 10:12 — REGNUM Кандидат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов стал победителем во втором туре выборов мэра Кривого Рога, набрав 58,5% голосов. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба украинской партии на своем сайте.

«В штабе кандидата в мэры Кривого Рога Константина Павлова заявили о стопроцентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с «мокрыми» печатями со всех 294 избирательных участков. Павлов — 58,5% (97 774 голоса)», — говорится в сообщении.

При этом оппонент Павлова — кандидат от пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Дмитрий Шевчик, по информации оппозиционной партии, набрал 41,5% (69 355 голосов).

В то же время, в городской территориальной избирательной комиссии выборы итогов мэра Кривого Рога пока не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, декабря в Кривом Роге, являющемся родным городом президента Украины Владимира Зеленского, состоялся второй тур выборов мэра с участием Шевчика и Павлова.