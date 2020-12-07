Джакарта, , 09:53 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что ведомство выразило решительный протест послу Великобритании в связи с заявлением главы Объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда о независимости Папуа от Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«Посол Великобритании подтвердил позицию британского правительства в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Индонезия», — заявил представитель МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Великобритании после того, как лидер сепаратистов Бенни Венда, бежавший в Великобританию, объявил о независимости Папуа и формировании временного правительства Западного Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди вызвала посла Великобритании в Джакарте Оуэна Дженкинса по поводу провозглашения независимости индонезийской провинции Папуа.

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