Каракас, , 09:52 — REGNUM На выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы лидирует альянс социалистических партий, включающий правящую Единую социалистическую партию. Об этом 7 декабря сообщает Национальная избирательная комиссия в своём Twitter.

Так, движение Gran polo patriotico набирает 67,7% голосов, второе место — у коалиции Демократический альянс (17,95%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на парламентских выборах, которые прошли 6 декабря, будут избраны 227 депутатов парламента.

Представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент страны в настоящее время, призвали бойкотировать выборы.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своём решении покинуть пост главы государства в случае победы оппозиции на выборах.

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