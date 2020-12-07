Сухум, , 09:56 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала площадкой на которой грузино-абхазский конфликт трактуют исключительно с точки зрения Тбилиси, а мнение другой стороны там не учитывается. Об говорится в заявлении МИД Абхазии, опубликованном 6 декабря на сайте министерства.

В абхазском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на совместное заявление «группы друзей Грузии» на заседании Совета министров ОБСЕ, в котором говорится о непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии.

«ОБСЕ полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

В нем отмечается, что в Сухуме обеспокоены нежеланием Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, а также наращиванием взаимодействия Грузия — НАТО. Также в абхазском министерстве указали на то, что «западные партнеры» Грузии игнорируют опасения со стороны Абхазии.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

Напомним, формат Женевских дискуссий действует с 2008 года. Эта площадка создана для урегулирование отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Также в этом формате принимают участие Россия и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

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