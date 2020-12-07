Каракас, , 09:33 — REGNUM С победой на выборах в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы поздравил президент страны Николас Мадуро коалицию «Великий патриотический полюс», во главе которой стоит пропрезидентская венесуэльская Единая социалистическая партия. Он заявил об этом 7 декабря в ходе своего выступления в Караксе, которое транслировал телеканал Telesur.

«Поздравления «Великому патриотическому полюсу». Поздравления Единой социалистической партии Венесуэлы», — сказал венесуэльский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам подсчета 82% избирательных бюллетеней, которые были поданы на состоявшихся 5 декабря выборах в парламент Венесуэлы, «Великий патриотический полюс» набирает 67,7% голосов, на втором месте идет оппозиционный «Демократический альянс» с 17,95% голосов.

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