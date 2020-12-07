Новосибирск, , 09:31 — REGNUM Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) считает, что с мини-ярмарками в городах бороться не стоит. Она подчеркнула, что «люди выживают как могут», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кому мешают мини-ярмарки? В Новосибирске общественники часто поднимают этот вопрос. Порой в борьбе за холодную, но не живую красоту города приносят в жертву удобства жителей. Например, ярмарка у вокзала. Недавно, выйдя из вокзала, я поняла, что потеряла перчатки. Тут же пришлось купить другие. Быстро и удобно. Рядом с домом стояла палатка, где торговали овощами и фруктами. Прогнали. Теперь надо тащиться до ближайшей «Марии-Ра». И не факт, что там найдёшь, что нужно. Ну и кому мешала эта палатка? — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook. — Можно, конечно, построить сверкающие торговые центры и загнать всех туда. Но у продавцов «штанов» не хватит рассчитаться за аренду. А у покупателей денег не хватит, чтобы покупать картошку с морковкой по той цене. Главное криминальное зло нашего города — барахолку — ликвидировали. А вот с такими небольшими рынками, думаю, бороться не стоит».

Она подчеркнула, что нужно требовать от продавцов соблюдения элементарного порядка и чистоты вокруг своей торговой точки.