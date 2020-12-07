Афины , , 09:23 — REGNUM Пять полицейских мобильного подразделения DIAS были ранены в результате нападения толпы у полицейского участка в пригороде Афин, говорится в заявлении греческой полиции, изданном 6 декабря. Об этом сообщает AMNA.

Инцидент произошел в Колоносе 5 декабря, напавшая на полицейский участок толпа насчитывала почти 80 человек. Одна из участниц беспорядков была арестована. Участники беспорядков были с закрытыми лицами, в балаклавах.

«Они ругались и нападали на полицейских из подразделения DIAS, которые пытались блокировать их. Во время нападения, которое длилось около 10 минут, они использовали деревянные палки, ножи, перочинные ножи, огнетушители, слезоточивый газ и другие предметы. Пятеро полицейских получили ранения и были доставлены в 401 главный военный госпиталь Афин для оказания первой помощи. Кроме того, были повреждены полицейский мотоцикл, техника и частный автомобиль. Убегая, они оставили после себя мешки и различные предметы, которые были найдены и конфискованы, в том числе рюкзак с паспортом и другими личными вещи, слезоточивый газ и другие предметы», — говорится в сообщении.

Женщина, которой принадлежало удостоверение личности, была арестована, а ее дом обыскали; при обыске полиция обнаружила противогазы, балаклавы, ноутбуки, жесткий диск и USB, два мобильных телефона и плакат с оппозиционным содержанием. Против нее было возбуждено уголовное дело за несколько правонарушений, включая нарушение субординации после отказа снять отпечатки пальцев, ложные показания, нанесение тяжких телесных повреждений, уничтожение частной собственности и нарушение правил обращения с оружием и сигнальными ракетами.