Вашингтон, , 09:19 — REGNUM В день, когда будет проводиться инаугурация кандидата в президенты США от Демпартии Джозефа Байдена, действующий президент страны Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете. Об этом 7 декабря сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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По данным портала, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на нем на митинг своих сторонников в американский штат Флорида. При этом предполагается, что в ходе выступления на последнем, нынешний президент США объявит о своем намерении баллотироваться в президенты страны в 2024 году.

Кроме того, указывается, что такой вылет позволит нынешнему главе государства не проводить «обмен любезностями» с Байденом и не находиться в Белом доме в момент, когда кандидат от американской Демпартии будет приносить присягу.

При этом в штабе Трампа не стали комментировать данную информацию.

«Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать», — заявил представитель администрации президента США Джадд Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена может занять нынешний генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра.