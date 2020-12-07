Афины , , 09:16 — REGNUM Греческий министр туризма Харис Феохарис назвал решающей роль воздушного сообщения Греции с международными рынками, передает AMNA.

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Феохарис принял участие в качестве основного докладчика на международной выставке «Routes Reconnected 2020», которая проходила в этом году в режиме онлайн. В интервью, данном Найджелу Мэйсу, старшему вице-президенту по консалтингу и разработке продуктов ASM Global Route Development, министр сказал: «нам удалось успешно открыть наш туризм, и мы выиграли пари о балансе между этим открытием и безопасностью здравоохранения. «Бренд» нашей страны укрепился, и с помощью стратегии, которую мы планируем, мы намерены воспользоваться этим преимуществом в новом году, который будет гораздо более конкурентоспособным. Мы внедрили инновационную систему пограничного контроля «Ева», которая повысила эффективность контроля до четырех раз. Сейчас в сотрудничестве с IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта — прим. ИА REGNUM) и ВОЗ мы продвигаем наши предложения по тестированию на антигены, надеясь, что Европа примет эти меры и что страны реализуют общую стратегию».

Министр сослался на очень хорошие показатели своей страны в период пандемии и безопасного открытия туризма и заявил, что «Греция готова использовать международное признание для успешного управления пандемией, чтобы в 2021 году стать одним из самых безопасных туристических направлений».