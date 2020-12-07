Джакарта, , 08:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что правительство ожидает поставку ещё 1,8 млн доз вакцины против коронавируса, которую доставят в страну в январе 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Глава государства также приветствовал поставку китайской вакцины против COVID-19 в Индонезию.

Ранее самолет Garuda Indonesia с 1,2 млн доз вакцины от коронаивруса приземлился в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через министерство иностранных дел страны выразило благодарность правительству Китая за сотрудничество в закупке и поставке вакцины от коронавируса.

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