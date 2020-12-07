Оттава, , 08:58 — REGNUM Результаты выборов депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы не признает канадское правительство, так как считает, что выборный процесс не был в достаточной мере демократичным. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, текст его заявления опубликован на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

«Канада не признает результаты избирательного процесса 6 декабря в Венесуэле, потому что этот процесс не отвечал минимальным условиям для свободного и справедливого осуществления демократии», — говорится в заявлении главы МИД Канады.

Также он указал, что канадские власти и дальше будут продолжать поддержку народа Венесуэлы в намерении последнего к проведению «честных и демократических выборов».

Кроме того, МИД Колумбии сообщил, что власти данной страны также не признают итогов проведенных в Венесуэле выборов депутатов парламента.

«Колумбия не признает результаты фальсифицированных выборов (в парламент) 6 декабря, инициированных незаконным режимом (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро, без гарантий беспристрастности, свободы, равных возможностей, справедливости и прозрачности демократической системы», — говорится в сообщении колумбийского МИД.

Помимо того, отмечается, что посредством данных выборов администрация Венесуэлы хочет «продлить узурпацию власти и обеспечить контроль над Национальной ассамблеей» страны, являющейся, по мнению властей Колумбии, «единственным сохранившимся демократическим институтом в Венесуэле».

«Колумбия настоятельно призывает международное сообщество активизировать усилия в рамках международного права с тем, чтобы поддержать венесуэльский народ в его надеждах на восстановление верховенства права и демократии», — также говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Венесуэле состоялись выборы в парламент страны, перед которыми противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, на данный момент имеющие контроль над парламентом Венесуэлы, обвиняли власти страны в нарушениях в ходе подготовки к выборам. В результате 27 оппозиционных партий решили объявить данным выборам бойкот, однако их отдельные представители все же приняли в них участие.