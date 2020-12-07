Вашингтон, 7 декабря 2020, 08:53 — REGNUM Новой администрации США необходимо принять меры для увеличения доли небелых сотрудников Государственного департамента страны, заявила член палаты представителей, член Демократической партии США Карен Басс в статье, вышедшей 5 декабря в The Foreign Policy.
Стереотип, согласно которому в Государственном департаменте США в подавляющем большинстве работают белые мужчины, учившиеся в Йельском университете, сохраняется, какая бы партия ни находилась у власти, несмотря на то что в других ведомствах федерального правительства уровень этнического и иного разнообразия вырос. Так, в период с 2002 по 2018 год доля сотрудников Государственного департамента, относящихся к расовым или этническим меньшинствам, увеличилась всего на 4%, что намного ниже среднего показателя по федеральному правительству, тогда как доля сотрудников-афроамериканцев фактически упала.
По ее словам, недостаточное этническое разнообразие Государственного департамента сложилось и до администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. В частности, из 189 послов США лишь четверо являются афроамериканцами. Не лучше ситуация и в случае с рядовыми сотрудниками: представителей расовых и этнических меньшинств на 29% реже повышают по службе. Они также часто становятся объектами притеснений, несмотря на свой дипломатический статус.
В целях исправления сложившейся ситуации Басс с коллегами представила законопроект, позволяющий мало представленным на дипломатической службе США этническим группам занимать сразу позиции среднего уровня без необходимости начинать дипломатическую карьеру с самых низов, что сопряжено с рядом сложностей, в том числе сокращение дохода.