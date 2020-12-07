Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Новой администрации США необходимо принять меры для увеличения доли небелых сотрудников Государственного департамента страны, заявила член палаты представителей, член Демократической партии США Карен Басс в статье, вышедшей 5 декабря в The Foreign Policy.

Стереотип, согласно которому в Государственном департаменте США в подавляющем большинстве работают белые мужчины, учившиеся в Йельском университете, сохраняется, какая бы партия ни находилась у власти, несмотря на то что в других ведомствах федерального правительства уровень этнического и иного разнообразия вырос. Так, в период с 2002 по 2018 год доля сотрудников Государственного департамента, относящихся к расовым или этническим меньшинствам, увеличилась всего на 4%, что намного ниже среднего показателя по федеральному правительству, тогда как доля сотрудников-афроамериканцев фактически упала.

«Когда в январе избранный президент Джо Байден и Камала Харрис вступят в свои должности, а также когда Энтони Блинкен будет утвержден на посту госсекретаря, им в наследство достанется Госдепартамент и дипломатическая служба, которые были деморализованы и сокращены за время правления администрации Трампа», — указывает Басс.

«Чтобы восстановить его — и подтвердить лидерство и ценности Америки за границей — они должны сделать этническое разнообразие приоритетом во всех сферах деятельности, особенно в Государственном департаменте и на дипломатической службе», — добавила член палаты представителей.

По ее словам, недостаточное этническое разнообразие Государственного департамента сложилось и до администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. В частности, из 189 послов США лишь четверо являются афроамериканцами. Не лучше ситуация и в случае с рядовыми сотрудниками: представителей расовых и этнических меньшинств на 29% реже повышают по службе. Они также часто становятся объектами притеснений, несмотря на свой дипломатический статус.

«За свою карьеру в Конгрессе я побывала в 30 странах Африки. Во время этих поездок я и мои коллеги часто с большим разочарованием обнаруживали, что персонал дипломатической службы наших посольств в Африке состоит в подавляющем большинстве из белых мужчин, а иногда и из небольшого числа белых женщин», — продолжила Басс, отметив, что по словам бывшего заместителя госсекретаря США Билла Бернса и бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Линды Томас-Гринфилд, которая сейчас является кандидатом Байдена на пост посла США в ООН, «не только подрывает силу примера США, но и душит потенциал дипломатии страны».

В целях исправления сложившейся ситуации Басс с коллегами представила законопроект, позволяющий мало представленным на дипломатической службе США этническим группам занимать сразу позиции среднего уровня без необходимости начинать дипломатическую карьеру с самых низов, что сопряжено с рядом сложностей, в том числе сокращение дохода.

«Наша идея состоит в том, чтобы создать программу для набора опытных профессионалов из недостаточно представленных групп, чтобы они могли использовать свой опыт и знания с первого дня работы», — подчеркнула Басс.