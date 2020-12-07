Новосибирск, , 08:50 — REGNUM У Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) забрали 155 земельных участков. Они переданы администрация Советского района Новосибирска.

«СО РАН освобождался от непрофильного имущества, поэтому какой-либо компенсации от муниципалитета здесь не предполагалось, — рассказал «НГС Новостям» первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Бродецкий. — Во многом это придорожная или придомовая территория. Объекты не связаны с научной деятельностью».

В настоящее время муниципалитет оформляет необходимые документы на участки.