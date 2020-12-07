Аккра, , 08:52 — REGNUM В Избирательной комиссии Ганы постановили, что лицам, имеющим право голоса, однако не надевшим защитные маски, откажут в доступе к участкам для голосования на всеобщих выборах. Об этом сообщает Daily Nation.

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По информации журналистов издания, всеобщие выборы в Гане состоятся в понедельник, 7 декабря.

Начальник избирательных служб избиркома Ганы Серебур Куайко объяснил, что решение было принято для сдерживания распространения коронавируса, так как тысячи человек соберутся на более чем 38 000 избирательных участках по всей стране.

Он пояснил, что комиссия приняла меры для обеспечения строгого соблюдения всех протоколов безопасности, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Для всех имеющих право голоса избирателей, которые приходят в понедельник (7 декабря) на избирательные участки, обязательно ношение масок. Лиц без масок попросят надеть их перед голосованием», — сказал Куайко местным СМИ.

Чиновник призвал все заинтересованные стороны обеспечить безопасные выборы.

Старший преподаватель Юридического факультета Университета Ганы Абдул Басит Азиз Бамба отметил, что в стране существуют законы, которые делают ношение маски для лица в общественных местах обязательным.

«Есть закон о ношении масок, который запрещает появляться в общественных местах без них. COVID-19 — это серьезная проблема здравоохранения, поэтому мы все должны придерживаться протоколов безопасности», — сказал он.

Общее число случаев заражения вирусом в Гане составило 52 096, а число выздоровевших — 50 924.