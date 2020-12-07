Бухарест, , 08:49 — REGNUM В воскресенье, 6 декабря, в Румынии прошли выборы в парламент республики. Первые результаты экзит-поллов дают довольно разные результаты. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Исследование INSOMAR даёт победу Национал-либеральной партии (НЛП), возглавляющей нынешнее правительство меньшинства Людовика Орбана. За данную политическую силу, согласно опросам, проголосовали 32%, в то время как за Социал-демократическую партия (СДП) — 28%.

С другой стороны, экзит-полл, проведенный Curs-Avantgarde, свидетельствует, наоборот, о минимальной победе СДП с результатом в 30,5%. Национал-либеральная партия, согласно их исследованию, должна получить не более 29% голосов, что на практике должно означать ничью между этими партиями.

Но оба экзит-полла сошлись в прогнозах по поводу третьего места. Его должна занять центристская коалиция Румынского союза спасения и Партии свободы, единства и солидарности, набравшая 15,9% голосов. Данная политическая сила — потенциальные коалиционные партнеры проевропейской НЛП.

Хотя результаты выборов пока остаются неясными, премьер-министр Людовик Орбан объявил, что его партия (НЛП) победила, хотя и отметил, что «результат голосования станет известен только после подсчета голосов». Он также подчеркнул, что при экзит-поллах не учитывались избиратели, проживающие за границей, среди которых было более 200 тысяч граждан Румынии.