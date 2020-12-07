Джакарта, , 08:38 — REGNUM Правительство Индонезии выразило благодарность правительству Китая за сотрудничество в закупке и поставке вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Такое заявление сделала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после того, как 1,2 млн доз китайской вакцины против коронавируса были доставлены в Джакарту.

«В связи с этим позвольте мне от имени правительства передать свою признательность правительству и властям Китайской Народной Республики за хорошее сотрудничество», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.

Ретно Марсуди заявила, что она и министр иностранных дел Китая Ван И продолжали интенсивно общаться в течение недели до поставки вакцины в Индонезию.

По словам Ретно Марсуди, посольство Индонезии в Пекине также помогло наладить связь и координацию с правительством Китая и компанией Sinovac.

«Одна из задач дипломатии во время пандемии — поддерживать усилия правительства по борьбе с пандемией, как с точки зрения системы здравоохранения, так и с точки зрения ее социально-экономического воздействия, посредством сотрудничества с другими сторонами», — отметила Ретно Марсуди.

До сих пор нет известных данных о третьей фазе клинических испытаний вакцины Sinovac. Ожидается, что в Индонезии клинические испытания китайской вакцины в сотрудничестве с Bio Farma будут завершены в мае 2021 года, а первоначальный отчет будет представлен в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии получили 1,2 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac.

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