Уфа, , 08:38 — REGNUM Новый закон, уточняющий границу между Башкирией и Свердловской областью, планируют принять в республике. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект закона разработан в рамках исполнения поручения правительства РФ, согласно которому регионам необходимо до 2022 года провести землеустроительные работы для внесения информации в Единый государственный реестр недвижимости о границах между регионами РФ. Законопроект депутаты намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, этот документ исключит территориальные разногласия между двумя регионами и призван создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности обоих субъектов РФ.

Он также отметил, что территориальных разногласий со Свердловской областью у Башкирии нет. Поэтому граница останется неизменной. При этом главы этих субъектов РФ подписали Соглашение об описании местоположения границы между Башкирией и Свердловской областью. И сейчас нужно утвердить его законом республики.

Толкачев отметил, что все село Заимка Дуванского района и вся деревня Усть-Табаска Аскинского района включены в административно-территориальные границы Башкирии. Это уточнение исключит какие-либо неудобства при ведении хозяйственной деятельности в этих населенных пунктах.

Отмечается, что подобный закон будет принят и в Свердловской области.

Ранее госсобрание Башкирии принимало аналогичный закон об утверждении границы между Пермским краем и республикой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области запретили курить вейпы в общественных местах