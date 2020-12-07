Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии встретились, чтобы договориться о единой стратегии на предстоящих переговорах с представителями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам председатель блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

«Политических партий так много, и не все придерживаются одного мнения по различным вопросам, что абсолютно логично, однако в общей стратегии мы едины. И с единой позицией предстанем на переговорах», — сказал Вашадзе.

Встреча лидеров оппозиции прошла 6 декабря в офисе партии «Лело для Грузии». По мнению Вашадзе, после нее на сложившуюся ситуацию в стране можно «взглянуть с осторожным оптимизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Грузии наступил после того, как оппозиционные партии в стране не признали итоги парламентских выборов. Представители оппозиции отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В оппозиции требуют от властей проведения новых выборов и не согласны на другие условия. Лидеры партии «Грузинская мечта», получившей большинство голосов, заявили, что смогут работать в парламенте без оппозиционных партий, но готовы к переговорам.

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