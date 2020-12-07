Гонконг, Китай, , 08:23 — REGNUM Как минимум восемь выпускников университета Гонконга были задержаны сотрудниками полиции за сепаратистские лозунги. Об этом 7 декабря сообщает новостной портал «Сянган линъи».

Студенты университета организовали акцию протеста в ноябре текущего года. Более ста учащихся университета собрались на территории вуза, протестуя против отмены выпускной церемонии из-за пандемии коронавируса. Часть выпускников начала скандировать лозунги, связанные с идеей признания независимости Гонконга. Руководство вуза вызвало сотрудников полиции.

По результатам расследования были задержаны восемь выпускников университета, в том числе участник молодёжного радикального движения Артур Юн. Дома у задержанного был проведён обыск.

Напомним, в конце июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Закон направлен на борьбу с террористическими угрозами, сепаратизмом, подрывом государственной власти и сговором с иностранными организациями. После принятия нового закона ряд организаторов акций протеста в Гонконге свернули свою деятельность и предприняли попытки бежать за рубеж.

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