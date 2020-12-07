Джакарта, , 08:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо сделал официальное заявление, подтвердив, что вакцина от коронавируса прибыла в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

«Я хочу передать хорошие новости о том, что сегодня правительство получило 1,2 миллиона доз вакцины против COVID-19. Эта вакцина производится компанией Sinovac. Мы её тестировали в Бандунге с августа 2020 года», — заявил глава государства в заявлении для прессы.

Президент Индонезии добавил, что правительство в настоящее время работает над поставкой ещё 1,8 млн доз вакцины.

«Мы очень благодарны за то, что вакцина стала доступна, а это означает, что мы можем предотвратить распространение вспышки COVID-19», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию вечером 6 декабря 2020 года.

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