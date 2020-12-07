Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Воздействие радиочастотной энергии — это наиболее вероятная причина того, из-за чего возникли проблем со здоровьем у дипломатов США и членов их семей в генконсульстве в Гуанчжоу и в посольстве в Гаване. Об этом 7 декабря сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад американских Национальных академий наук, инженерного дела и медицины (НАН), составленный по заказу американского Госдепа.

Как уточняет издание, сотрудники диппредставительств США на Кубе в 2016 году и в КНР в 2017 году стали жаловаться на странные симптомы, включая высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.

«Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших», — заявил один из составлявших отчет ученых Дэвид Релман.

При этом исследователи НАН отмечают в своем докладе, что причинами недомогания дипломатов США, по их мнению, стали злонамеренные действия, о чем якобы говорит специфичность радиочастотного воздействия, не носившего постоянного характера, как это могло бы быть вызвано в случае, если бы такие симптомы были вызваны работой бытовых приборов.

В то же время ученые считают, что возможность появления такого недомогания из-за побочных факторов, таки, как инфекционное заболевание или химическое отравление, является маловероятной, однако не исключают такой версии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США сообщали, что в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов от «акустических атак», и возложили на Кубу отвесность за это. В 2018 году в США появились сообщения о том, что сотрудник американского консульства в Гуанчжоу также мог подвергнуться «акустической атаке», подобной тем, от которых ранее якобы пострадали дипломаты на Кубе.