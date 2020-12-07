Джакарта, , 08:00 — REGNUM Вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию самолетом Garuda Indonesia, приземлившимся в аэропорту Сукарно-Хатта вечером 6 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Известно, что ампулы с вакциной были упакованы в специальные контейнеры. Всего на территорию Индонезии доставили 1,2 млн доз вакцины.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто издал указ, который предусматривает шесть типов вакцин против коронавируса, которые можно использовать в процессе вакцинации в Индонезии.

Эти вакцины, как известно, производятся компаниями Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc и BioNtech, а также Sinovac Biotech.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что государство учится у Таиланда бороться с пандемией.

Читайте также: Индонезия учится у Таиланда бороться с пандемией

Читайте развитие сюжета: Президент Индонезии о поставке китайской вакцины: «Мы очень благодарны»