Москва, , 07:06 — REGNUM Документ

1. О государственном признании кадетского образования в России и промежуточных итогах работы Совета министерства просвещения Российской Федерации по кадетскому образованию

Уважаемый Владимир Владимирович!

В 2016 году по итогам заслушивания личного доклада Вам Героя России Вячеслава Алексеевича Бочарова — заместителя секретаря Общественной палаты России о положении дел в кадетском образовании страны Вы дали президентское поручение минобрнауки России: разобраться с правовыми условиями функционирования и развития кадетского образования — о его месте и роли в системе образования и патриотического воспитания юных поколений граждан России.

В январе 2016 года, во исполнение Вашего поручения приказом министра образования и науки Д. Ливанова был создан межведомственный Совет по кадетскому образованию, основной задачей которого является приведение кадетского воспитания и образования к единому государственному стандарту, основанному на лучших достижениях в воспитании кадет Российской Империи, суворовцев и нахимовцев СССР и современной России.

К сожалению, проект Концепции кадетского образования в России, разработанный Советом (в течение трех лет к исходу 2018 года), не был внесен в установленные сроки прежним составом министерства в правительство Российской Федерации для утверждения и введения в государственную практику.

В 2019 году работа Совета была вовсе заморожена.

В 2020 году в следствие организационных и кадровых изменений, министерство просвещения России:

утратило возможность издавать документы межведомственного уровня;

не имеет права издавать директивы, обязательные для исполнения региональными министерствами образования;

не знает, что делать с Советом по кадетскому образованию и с разработанной Концепцией кадетского образования в России;

оставляет кадетское образование за рамками Закона «Об образовании в Российской Федерации»;

остановило разработку ФГОС кадетского образования в России и ФГОС предмета «Основы военной подготовки» («Начальная военная подготовка»);

обезличило государственную ответственность за этот участок национального образования (в минпросе России и в регионах нет ответственного должностного лица и соответствующего сектора);

не воспринимает важность и практическую необходимость передачи Совета по кадетскому образованию в России в ведение председателя (заместителя председателя) правительства Российской Федерации.

Кадетское образование в России развивалось в инициативном и явочном порядке, поддержанном первыми лицами государства и руководителями субъектов РФ. На сегодня в стране насчитывается более 200 учреждений кадетского образования федерального, регионального и ведомственного уровня и свыше 6 тысяч кадетских классов муниципального уровня, в которых насчитывается более двухсот тысяч воспитанников.

Популярность кадетского образования в России растет, так как российское общество осознало, что кадетское образование и воспитание по определению формирует у юношества государственно-патриотическое мировоззрение, то есть — продуцирует патриотизм, и создает испытанное кадровое ядро в государственной гражданской, военной и правоохранительной службе

В условиях отсутствия утвержденной Концепции и правовых актов о Кадетском образовании в России федерального уровня регионы страны вынужденно разрабатывают собственные акты, кто во что горазд и так, как это понимают местные руководители.

Таким образом, мы констатируем, что сегодня образовательная самодеятельность продолжается, кадетское образование в России остается официально непризнанным и бесхозным, а Ваше президентское поручение остается не выполненным!

ВОПРОС: Когда же будет выполнено Ваше поручение надлежащим образом?

2. О всенародном праздновании 300-летия со дня рождения Александра Васильевича Суворова

Уважаемый Владимир Владимирович!

24 ноября 2030 года исполняется 300 лет со дня рождения великого русского полководца и народного героя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Кадеты России просят Вас поддержать необходимость заблаговременной подготовки к празднованию в 2030 году 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова на международном и федеральном уровнях с включением цикла подготовительных мероприятий в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021−2030 годы» и в другие программы министерств, ведомств и регионов Российской Федерации и по возможности лично возглавить организационный комитет по подготовке и проведению 300-летия со дня рождения А.В. Суворова.

Заместитель председателя Совета министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», генерал-майор А.И. Владимиров

Член Совета министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, сопредседатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», председатель РОО «Московские суворовцы» Д.В. Нестеров