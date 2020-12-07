Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Санкции в отношении более, чем десяти официальных лиц Китая готовы ввести власти США из-за отстранения властями КНР со своих постов четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.

По данным агентства, санкции подготовлены в отношении 14 человек, в их число попали члены парламента КНР (Всекитайского собрания народных представителей) и Коммунистической партии Китая. Ряд санкций может быть введён с 7 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Китая санкций из-за Гонконга в отношении четырёх высокопоставленных чиновников США. Поясняется, что такое решение было принято китайской стороной «в ответ на ошибочные действия США». Официальным лицам США будет запрещен въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао.

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