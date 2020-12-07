Москва, 7 декабря 2020, 06:22 — REGNUM Пойдя войной на Донбасс, Украина рискует получить объединение ЛДНР с Приднестровьем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что Украина стоит на распутье: либо признать независимость Донбасса и забыть про Крым, либо пасть ниц перед ЛДНР и умолять остаться в составе украинской конфедерации, дав столько свобод, сколько потребуется, либо третий вариант — война с последующим воссоединением Донбасса с Приднестровьем.