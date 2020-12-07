Москва, , 06:22 — REGNUM Пойдя войной на Донбасс, Украина рискует получить объединение ЛДНР с Приднестровьем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Одновременно с этим вы лезете уже в совсем не свое дело с Приднестровьем. Вы оборзели? Вы оборзели? Вы понимаете, какая ответная позиция будет? Вы понимаете, как будет выглядеть этот конец украинского государства? Я вам объясняю простую вещь, это будет воссоединение ЛДНР с Приднестровьем. Напрямую. А теперь гадайте как, если вы настолько оборзели», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Украина стоит на распутье: либо признать независимость Донбасса и забыть про Крым, либо пасть ниц перед ЛДНР и умолять остаться в составе украинской конфедерации, дав столько свобод, сколько потребуется, либо третий вариант — война с последующим воссоединением Донбасса с Приднестровьем.