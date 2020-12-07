Каракас, , 06:06 — REGNUM Явка на парламентских выборах в Венесуэле не превысила 20%. Такое утверждение сделал 7 декабря первый заместитель председателя парламента Хуан Пабло Гуанипа.

По мнению депутата, большая часть избирателей пришла голосовать под давлением, но несмотря на это, общая явка на выборах составила менее 20%.

«Наши центры по анализу и подсчету голосов передают, что явка минимальна — приблизительно 18,33%», — заявил Гуанипа в ходе пресс-конференции, запись которой он выложил в своём Twitter.

Гуанипа отметил, что такой результат не радует, но обнадёживает, так как является показателем сознательности граждан страны. Кроме того, депутат добавил, что оппозиция не намерена признавать те результаты выборов, которые будут официально объявлены властями Венесуэлы.

Напомним, голосование на парламентских выборах в Венесуэле началось в 06:00 по местному времени (13:00 мск) 6 декабря. По итогам голосования будут избраны 227 депутатов парламента. Представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент страны в настоящее время, призвали бойкотировать выборы. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своём решении покинуть пост главы государства в случае победы оппозиции на выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голосование на парламентских выборах в Венесуэле продлили как минимум на час.

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