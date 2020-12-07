Москва, 7 декабря 2020, 06:04 — REGNUM Если в вопросе Армении и Азербайджана Россия могла позволить себе неоднозначность позиции, то в вопросе с бандеровской Украиной никакого вопроса не стоит, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Дальше же вопрос встает о том, о чем договорится Украина с Турцией на нынешнем этапе закрытых переговоров, которые активно ведутся украинской и турецкой сторонами по вопросу широкомасштабного наступления на Донбасс с целью его зачистки.
Он отметил, что все эти шаги могут делать только безумцы, ведущие свою страну к полному уничтожению. При этом, как только Турция вступит в альянс с Украиной по вопросу Донбасса и Крыма, тогда у России появится новая система приоритетов, поскольку речь идет о создании единого государства Турция — Украина — Азербайджан, предельно враждебного по отношению к России.