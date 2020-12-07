Москва, , 06:04 — REGNUM Если в вопросе Армении и Азербайджана Россия могла позволить себе неоднозначность позиции, то в вопросе с бандеровской Украиной никакого вопроса не стоит, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Выбирать между бандеровцами и Донбассом — это будет определенный выбор, он задан всем. Никто в России не осмелится сделать другой выбор, даже если хочется. А никому-то на самом деле и не хочется, роме завзятых либералов», — заявил политолог.

Дальше же вопрос встает о том, о чем договорится Украина с Турцией на нынешнем этапе закрытых переговоров, которые активно ведутся украинской и турецкой сторонами по вопросу широкомасштабного наступления на Донбасс с целью его зачистки.

«Вы же понятным образом ведете закрытые переговоры и думаете, что мы о них не знаем. Или мы не знаем их содержание? Каждое ваше слово в этих переговорах известно. Вы хотите подверстать Турцию в эту войну. Уже пресс-секретарь президента начал говорить, что у нас слишком большие расхождения с Турцией по вопросу о Крыме, вы вместе с ними пытаетесь использовать опыт беспилотников для атак на ЛДНР, вы ведете какие-то переговоры об инструктаже, вы пытаетесь копировать Азербайджан», — заявил Кургинян, обращаясь к проукраинским гостям студии.

Он отметил, что все эти шаги могут делать только безумцы, ведущие свою страну к полному уничтожению. При этом, как только Турция вступит в альянс с Украиной по вопросу Донбасса и Крыма, тогда у России появится новая система приоритетов, поскольку речь идет о создании единого государства Турция — Украина — Азербайджан, предельно враждебного по отношению к России.