Москва, 7 декабря 2020, 05:18 — REGNUM Украинская власть подготовила большую войну на уничтожение Донбасса, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что шаг за шагом готовится наступление Украины на Донбасс. Дальше же возникает один вопрос, какова будет реакция на эту войну и каковы будут последствия. При этом, поскольку за спинами украинских политиков будет стоять новая власть США в лице Джо Байдена, то они могут и не струсить, считает политолог.
От добавил, что на это-то и кончится украинское государство. Если же это государство хочет кто-то спасти, то нужно отпустить ДНР и ЛНР, признать вхождение Крыма в России, а также предоставить ДНР и ЛНР все гарантии на случай, если они захотят вступить в конфедерацию с Украиной. Но в реальности власть Украины хочет войны и эта война уже подготовлена.