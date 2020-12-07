Москва, , 05:18 — REGNUM Украинская власть подготовила большую войну на уничтожение Донбасса, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Война подготовлена, все необходимые ресурсы перекинуты в нужные места. Вопрос, кто примет решение. Зеленский не хочет, начальник генерального штаба не хочет, кивает на министра обороны и все они вместе — на Зеленского. Кто примет решение?», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что шаг за шагом готовится наступление Украины на Донбасс. Дальше же возникает один вопрос, какова будет реакция на эту войну и каковы будут последствия. При этом, поскольку за спинами украинских политиков будет стоять новая власть США в лице Джо Байдена, то они могут и не струсить, считает политолог.

«Все фокусы с минскими соглашениями были нужны только для одного — мы предлагали Украине еще один способ спасения — спасись, превратись в конфедерацию, включи Донбасс на нужных основаниях… В действительности, возникло провалившееся государство бессубъектное и внутри этого провалившегося государства вам предлагают шаг к самоубийству. Вы там начинаете какие-то шуры-муры с Турцией ко всему прочему. Вы готовитесь к совершению преступления. Потому что в этом преступлении подразумевается мощная атака на крупные города с известными последствиями, в том числе гуманитарными», — заявил Кургинян.

От добавил, что на это-то и кончится украинское государство. Если же это государство хочет кто-то спасти, то нужно отпустить ДНР и ЛНР, признать вхождение Крыма в России, а также предоставить ДНР и ЛНР все гарантии на случай, если они захотят вступить в конфедерацию с Украиной. Но в реальности власть Украины хочет войны и эта война уже подготовлена.