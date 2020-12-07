Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего главы р.п. Колывань Алексея Дорофеева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Органами предварительного расследования Дорофеев А.А. обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших причинение значительного материального ущерба муниципальному образованию р. п. Колывань. Общий размер причинённого ущерба, по версии следствия, составляет 1 380 518 рублей 58 копеек. Судебное заседание назначено на 16 декабря 2020 года», — уточнили в суде.

По данным следствия, в 2017 году в рамках реализации региональной программы в сфере ЖКХ чиновник и ООО СК «Строитель» заключили муниципальный контракт на работы по благоустройству территории дома культуры и здания ЗАГСа. Подрядчик не выполнил все предусмотренные документом работы, но Дорофеев подписал акты выполненных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава районного посёлка Колывань Алексей Дорофеев, руководивший посёлком с февраля 2017 года, в феврале 2018 года подал заявление о сложении полномочий. Отставка последовала после гибели двух мальчиков, которые 2 февраля утонули в вырытой коммунальщиками яме.

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