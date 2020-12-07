Москва, 7 декабря 2020, 05:05 — REGNUM Затхлость позднесоветской эпохи, которая предвещала развал СССР была искусственно создана деградировавшей партией, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В конце 80-х годов заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев заткнул рот каждому, кто хотел дискуссии на тему коммунизма. Игра шла в одни ворота — ворота уничтожения коммунизма самой КПСС. Все защитники коммунизма безжалостно зачищались, отметил Кургинян.
И вот именно внутри этого убитого смысла в позднесоветскую эпоху все населения СССР и тошнило. И никто тогда даже не пробовал соединить страну с настоящим смыслом. При этом единственным содержанием коммунизма является пробуждение и раскрепощение высших творческих способностей в каждом человеке, отмечает политолог, а не «догоним и перегоним по молоку и мясу».