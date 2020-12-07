Москва, , 05:05 — REGNUM Затхлость позднесоветской эпохи, которая предвещала развал СССР была искусственно создана деградировавшей партией, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

В конце 80-х годов заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев заткнул рот каждому, кто хотел дискуссии на тему коммунизма. Игра шла в одни ворота — ворота уничтожения коммунизма самой КПСС. Все защитники коммунизма безжалостно зачищались, отметил Кургинян.

«И это называется перестройка — разрушение страны с помощью деградировавшей партии, которая возглавила разрушение. В этом же был трагический смысл… К этому моменту был убит Эвальд Ильенков, выкинут Батищев, уничтожена вся школа марксизма, арестован Побиск Кузнецов, отодвинут на периферию Спартак Никоноров. С коммунизмом в этом момент так расправились. А мои левые друзья говорили про Суслова — убийца смысла», — заявил Кургинян.

И вот именно внутри этого убитого смысла в позднесоветскую эпоху все населения СССР и тошнило. И никто тогда даже не пробовал соединить страну с настоящим смыслом. При этом единственным содержанием коммунизма является пробуждение и раскрепощение высших творческих способностей в каждом человеке, отмечает политолог, а не «догоним и перегоним по молоку и мясу».

«Это раскрытие высших способностей в человеке или преодоление отчуждения от родовой сущности. А кто-нибудь может сказать, что это не нужно?», — подвел итог политолог.