Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Возможность покинуть свой пост до окончания срока действующего президента США Дональда Трампа рассматривает генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом 7 декабря сообщила газета The New York Times.

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Издание, ссылаясь сразу на несколько источников, отмечает, что Барр может покинуть свой пост до наступления января 2021 года, однако окончательное решение генпрокурором ещё не принято. Представители министерства юстиции и Белого дома воздержались от комментирования данной информации.

Напомним, Барр заявил, что проверки, проведенные министерством юстиции совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) не выявили масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов, прошедших 3 ноября в США. В ответ представители избирательного штаба Трампа подвергли сомнению заявление Барра и отметили, что проверок фактически не проводилось. Сам Трамп сообщил журналистам о своём разочаровании действиями министерства юстиции в связи с выявлением нарушений и фальсификаций, которые, по его словам, происходили в массовом порядке в ходе голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти штата Джорджия отказались проводить внеочередную сессию местного заксобрания, посвящённую президентским выборам, как того требовал действующий президент США Дональд Трамп.

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