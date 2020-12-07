Каракас, , 04:13 — REGNUM Голосование на парламентских выборах в Венесуэле было продлено как минимум на час Национальным избирательным советом (НИС) страны из-за большого числа избирателей. Об этом 7 декабря сообщил вице-президент НИС Леонардо Моралес в эфире телеканала Telesur TV.

Моралес заявил, что согласно решению НИС, работа избирательных участков будет продлена как минимум на час, до 19:00 6 декабря (02:00 мск 7 декабря), либо до тех пор, пока будут желающие проголосовать.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы начались 6 декабря в 06:00 (13:00 мск). Избирателям предстоит выбрать 227 депутатов парламента. В выборах приняли участие 14 тыс. кандидатов от 107 различных партий и объединений. При этом партия, возглавляемая лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и ещё 26 партий приняли решение бойкотировать выборы. В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свою готовность покинуть пост главы государства в случае победы оппозиционных сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о подтасовках и фальсификациях, которые, якобы, уже произошли в ходе парламентских выборов в Венесуэле.

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