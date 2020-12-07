Москва, 7 декабря 2020, 03:54 — REGNUM Спасти Россию от гибели в нынешнем столетии может только новое мессианство, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Другим ключевым моментом, от которого зависит выживание страны, является отказ от идеологии потребительского процветания в пользу антипотребительского выживания и выстаивания.
Он отметил, что современное человечество встало у определенного эволюционного барьера, и выстоят только те страны, что его возьмут, отказавшись от потребительства и процветания в пользу чего-то совершенно иного.
Он добавил, что снова власть России хочет вписываться в существующий тренд, а этого делать нельзя, потому что кончится это может только бедой. Россия же должна создавать свой собственный тренд. И в этом ее сила, учитывая, что мир с надеждой смотрит на Россию, а вдруг она что-то новое миру явит.