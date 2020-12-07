Москва, , 03:54 — REGNUM Спасти Россию от гибели в нынешнем столетии может только новое мессианство, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вот говорят, мессианства не надо. Да только мессианство может спасти Россию в XXI веке. Только разумное, нормальное. Когда Россия говорит: «Вот вы делаете то-то и то-то, а у нас другое». Вот если Россия предложит другое развитие, другую формулу жизни и все прочее, тогда она может быть выживет», — продолжил Кургинян.

Другим ключевым моментом, от которого зависит выживание страны, является отказ от идеологии потребительского процветания в пользу антипотребительского выживания и выстаивания.

Он отметил, что современное человечество встало у определенного эволюционного барьера, и выстоят только те страны, что его возьмут, отказавшись от потребительства и процветания в пользу чего-то совершенно иного.

«Нас совсем не так много, мы оказались голыми без своего имперского пространства, а если мы еще говорим, что мы как вы, в тренде, это конец через пять лет. У нас осталось слишком мало времени на это. Когда я вышел на поклонную гору, я был первым выступающим. Я заявил, что я противник политики Путина из-за всего этого, но призываю всех раздавить оранжевую гадину, потому что там нависало уже такое, что страны бы уже не было», — заявил Куригян.

Он добавил, что снова власть России хочет вписываться в существующий тренд, а этого делать нельзя, потому что кончится это может только бедой. Россия же должна создавать свой собственный тренд. И в этом ее сила, учитывая, что мир с надеждой смотрит на Россию, а вдруг она что-то новое миру явит.