Атланта, США, , 03:43 — REGNUM Отказом ответили на требование действующего президента США Дональда Трампа о созыве внеочередной сессии местного законодательного собрания власти американского штата Джорджия. Об этом 7 декабря заявил в эфире телеканала CNN вице-губернатор Джорджии республиканец Джефф Данкан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Данкан пояснил, что губернатор штата не будет собирать сессию заксобрания, посвящённую обсуждению результатов выборов.

«На данном этапе выборов мы точно не собираемся менять правила игры. Мы продолжим следовать букве закона», — уточнил вице-губернатор Джорджии.

Также Данкан отметил, что пересчёт голосов был сделан трижды и по его итогам следует, что президентские выборы были проведены абсолютно честно. По итогам голосования в действующий президент США не смог одержать победу в штате. Кроме того, вице-губернатор раскритиковал позицию Трампа, заявляющего о массовых фальсификациях в ходе голосования. Вице-губернатор добавил, что подобная «дезинформация» только мешает избирательному процессу.

Напомним, итоги голосования на выборах президента США были утверждены властями штата Джорджия 20 ноября. Официально победу в штате одержал Байден, набравший 49,51% голосов (2 474 507). Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп призвал губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа немедленно созвать спецсессию легислатуры (заксобрания штата), чтобы обсудить итоги президентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал власти Джорджии обсудить выборы на спецсессии легислатуры