Москва, , 03:05 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) уверен, что при любых попытках других государств покуситься на землю России, очень важна позиция Кремля и МИД. Не первый раз российские Курильские острова относят к Японии, на этот раз поводом для международного скандала стало то, что в США рождённых на Курилах считают японцами.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с подобным заблуждением Запада. Курильские острова и на американских картах отнесены к Японии. И здесь два момента. Первый — важна в этом и ряде других случаев реакция МИД и Кремля. А то ощущение, простите, такое, что ничего не происходит и руководству страны всё равно. Подумаешь, кто-то впрямую покушается на нашу землю. Почему-то у нас в стране не принято говорить впрямую: Курилы наши, это часть Сахалинской области, там живут и работают россияне. И никому мы эту землю не отдадим. Пока мы свою позицию не выскажем четко и твёрдо, всё будет как будет. Вот если бы вы попробовали покуситься на кошелёк кого-нибудь из представителей власти или на машину — вот тогда увидите нужную реакцию. К сожалению, к части российской земли такого отношения, как к своему кошельку, у чиновников не наблюдается.

И второй момент — мнение некоторых западных стран давно известно. И оно основано в том числе на том факте, что Россия откровенно безразлично относится к экономическому и социальному развитию островных территорий. Федеральная целевая программа развития Курильских островов не выполняется из года в год, на островах жить совсем не комфортно, курильчане стараются уехать при любой удобной возможности… Выходит, что мы забросили свою землю на самовыживание, сами к ней плохо относимся. Поэтому японцы, американцы и другие, так называемые «партнёры,» не считают её нашей», — считает Корниенко.

Напомним, японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что уроженцами Японии считают граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, уже много лет в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации отреагировали на правила розыгрыша грин-карт, согласно которым американская сторона считает жителей России, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.