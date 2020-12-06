Вашингтон, , 23:19 — REGNUM В Венесуэле якобы уже произошли фальсификации на выборах депутатов в Национальную ассамблею. Об этом 6 декабря сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

Майк Помпео DonkeyHotey

«Фальсификации на выборах в Венесуэле уже произошли, — отметил Помпео. — Результаты … не будут отражать волю народа Венесуэлы».

По его мнению, то, что происходит сегодня в Венесуэле — не выборы, а «подтасовка и фальсификация».

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря в Венесуэле прошли выборы в Национальную ассамблею.

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