Бухарест, , 22:48 — REGNUM В Румынии на выборах в парламент побеждает социал-демократическая партия (СДП), сообщает 6 декабря агентство Mediafax.

Так, СДП набирает 30,5% голосов, стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия (НЛП) набирает 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Румынии прошли выборы в парламент. По данным ЦИК, средняя явка на 19:00 (20:00 мск) составила 29,8% (5,4 млн из 18 млн обладающих правом голоса граждан). После завершения подсчёта голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов.