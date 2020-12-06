Киев, , 22:25 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине из-за пандемии коронавируса могут быть ужесточены уже в январе 2021 года. Об этом 6 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в соцсети Facebook.

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«Предполагаем, что вводить более жёсткие карантинные меры (с учётом динамики заболеваемости COVID-19) придётся уже в январе», — написал он.

При этом Шмыгаль добавил, что эпидемиологическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему на Украине удалось несколько стабилизировать благодаря карантину «выходного дня».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Верховной раде, что правительство Украины объявит конкретные планы по ужесточению карантина в стране в среду, 9 декабря.

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