Минск, , 21:43 — REGNUM Страны Североатлантического альянса сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи белорусской границы. Об этом 6 декабря сообщил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

По его словам, в настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач.

«Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он уточнил, что средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странами НАТО создается военная группировка для захвата части белорусских территорий на западе страны.

Он указал на размещение дополнительного контингента США в Польше и её планы по созданию новых объектов военной инфраструктуры, отметив: «Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Прибалтики».